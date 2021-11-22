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Роберт Левандовски - лучший игрок года

Роберт Левандовски - лучший игрок года Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport.
Футбол
22 ноября 2021 г. 21:33
Роберт Левандовски - лучший игрок года

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport.

Как передает Report, 33-летний игрок получил приз второй год подряд.

По итогам прошлого сезона Левандовски выиграл "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).

Второе место в голосовании занял полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, а третье - нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

В голосовании приняли участие бывшие футболисты, среди которых Павел Недвед, Андрей Шевченко, Лотар Маттеус, Христо Стоичков, Самюэль Это’О, Алессандро Костакурта, Руй Кошта и другие.

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Версия на азербайджанском языке Robert Levandovski ilin futbolçusu seçilib

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