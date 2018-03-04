Робби Кин возглавил индийский "Атлетико"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Ирландии, а также «Интера», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Робби Кин стал играющим главным тренером индийского клуба «Атлетико» из Калькутты.

Как передает Report, на посту главного тренера "Атлетико” Кин сменил бывшего защитника клуба «Шеффилд Уэнсдей» Эшли Вествуда.

Этот сезон складывается для клуба из Калькутты крайне неудачно. Отсутствие Робби Кина на старте сезона, увольнение легендарного Тедди Шерингема — в результате один из лидеров индийского футбола занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав всего 12 очков за 13 игр.

Для Робби Кина это первый тренерский опыт в карьере, но он уже имеет тренерскую лицензию УЕФА класса А.

В последних шести играх Кин забил пять голов в чемпионате Индии.