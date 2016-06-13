Рамин Мусаев: Чемпионат с 8-ю командами в какой-то мере помог работе ПФЛ

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Очередной сезон Исламских игр солидарности мы должны подытожить до 1 мая 2017 года. С этой точки зрения могу сказать, что решение о проведении Премьер-лиги с 8-ю командами в какой-то мере помогло нам".

Как сообщает Report, об этом, комментируя решение Исполнительного комитета АФФА по поводу очередного сезона, сказал президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев.

По его словам, они не боятся трудностей: "Мы проводим чемпионат уже 8 лет. До сих пор каких-либо проблем не было и не может быть.

Однако, сокращение количества игр, безусловно, не может не повлиять на клубы. При прежнем главном тренере национальной команды мы были вынуждены выполнять его прихоти, связанные с изменениями в календаре. Нынешний главный тренер более мягкий человек и мы понимаем друг друга".