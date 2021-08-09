ПСЖ в ближайшие часы может объявить о трансфере Месси

Французский клуб ПСЖ в ближайшие несколько часов может объявить о трансфере Лионеля Месси из испанской "Барселоны".

Французский клуб ПСЖ в ближайшие несколько часов может объявить о трансфере Лионеля Месси из испанской "Барселоны".

Как сообщает Report, об этом сообщил журналист Canal+ Оливье Талларон.

Месси выступал за "Барселону" с 2003 года. В составе этой команды он 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны и восемь раз Суперкубок. Опытный форвард, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов, трижды побеждал в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне Месси принял участие в 35 матчах испанской Ла Лиги, забив 30 голов и сделав 11 результативных передач. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 6 матчах Лиги чемпионов.