Президент Стяуа назвал Дибалу 165-сантиметровым гномом

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент «Стяуа» Джиджи Бекали выразил мнение, что в будущем сможет выручить большую сумму с продажи 19-летнего полузащитника клуба Олимпиу Моруцана.

Как передает Report, его слова приводит Football Italia.

«Если «Стяуа» пробьётся в Лигу чемпионов, а сборная Румынии выйдет на чемпионат Европы, то Моруцан будет стоить € 100 млн. А я продам его за € 150 млн. Я умнее других. Если «Стяуа» и сборная Румынии никуда не выйдут, то продам за € 30 млн.

Когда Модричу было столько же, сколько сейчас Моруцану, уровень Луки был в два раза ниже. Можно ли сравнить Моруцана с Пауло Дибалой? Дибале 26 лет, он 165-сантиметровый гном», – сказал Бекали

Отметим, что рост Дибалы составляет 177 сантиметров, и Пауло на 5 сантиметров выше румынского футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Румынии Моруцан отметился двумя голами в 10 матчах (1 — в основном составе).