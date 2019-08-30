Поступили в продажу билеты на матч Азербайджан - Хорватия

Поступили в продажу билеты на матч сборной Азербайджана против национальной команды Хорватии в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020, который состоится 9 сентября на Bakcell Arena.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт AFFA, стоимость билетов согласно их категориям составляет 2, 3, 4 и 5 и 20 манатов (в VIP-секторе).
Билеты можно приобрести в пунктах продаж:
|ПУНКТЫ ПРОДАЖ
|АДРЕС
|1
|ASAN 1
|Гасан Алиев, 36
|2
|ASAN 2
|проспект Нобеля 23, ТЦ AMAY 2-й этаж
|3
|ASAN 3
|Аббас Мирза Шарифзаде 157
|4
|28 Mall
|ул. 28 Мая, 2-й этаж
|5
|Ganjlik Mall
|Фатали Хан Хойски 38, 3-й этаж
|6
|Киоск 1
|м/с Сахиль.М.РАсулзаде, 3
|7
|Киоск 2
|Проспект Бюльбюля, ул. Низами
|8
|Киоск 3
|Узеир Гаджибеков, 69х
|9
|Касса Дворца Гейдара Алиева
|проспект Бюльбюля, 35
Sport DepartmentАвтор новости