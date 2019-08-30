Поступили в продажу билеты на матч Азербайджан - Хорватия

Поступили в продажу билеты на матч сборной Азербайджана против национальной команды Хорватии в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020, который состоится 9 сентября на Bakcell Arena.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт AFFA, стоимость билетов согласно их категориям составляет 2, 3, 4 и 5 и 20 манатов (в VIP-секторе).

Билеты можно приобрести в пунктах продаж: