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Поступили в продажу билеты на матч Азербайджан - Хорватия

Поступили в продажу билеты на матч Азербайджан - Хорватия

Поступили в продажу билеты на матч сборной Азербайджана против национальной команды Хорватии в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020, который состоится 9 сентября на Bakcell Arena.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт AFFA, стоимость билетов согласно их категориям составляет 2, 3, 4 и 5 и 20 манатов (в VIP-секторе).

Билеты можно приобрести в пунктах продаж:


ПУНКТЫ ПРОДАЖАДРЕС
1 ASAN 1Гасан Алиев, 36
2 ASAN 2проспект Нобеля 23, ТЦ AMAY 2-й этаж
3 ASAN 3Аббас Мирза Шарифзаде 157
4 28 Mallул. 28 Мая, 2-й этаж
5 Ganjlik MallФатали Хан Хойски 38, 3-й этаж
6 Киоск 1м/с Сахиль.М.РАсулзаде, 3
7 Киоск 2Проспект Бюльбюля, ул. Низами
8 Киоск 3Узеир Гаджибеков, 69х
9 Касса Дворца Гейдара Алиевапроспект Бюльбюля, 35
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