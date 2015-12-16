Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини будет бойкотировать заседание комитета по этике ФИФА, которое пройдет 18 декабря, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Адвокаты Платини заявили, что такое решение глава УЕФА принял ввиду того, что "один из официальных представителей" позволил себе выступление в прессе о возможном наказании французского функционера, "презрев презумпцию невиновности".

Мишель Платини был отстранен на 90 дней от любой футбольной деятельности, когда Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против президента ФИФА Йозефа Блаттера.