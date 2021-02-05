Пике может быть дисквалифицирован на 12 матчей

Защитника "Барселоны" Жерара Пике могут дисквалифицировать за слова в адрес арбитров.

Защитника "Барселоны" Жерара Пике могут дисквалифицировать за слова в адрес арбитров.

Как передает Report со ссылкой на sport.es, Королевская испанская футбольная федерация рассмотрит высказывания игрока в одном из интервью.

"Бывший арбитр сказал, что 85% судей в Испании поддерживают мадридский "Реал". Даже подсознательно как они могут не принимать больше решений в пользу одной команды по сравнению с другой? Хотя я уважаю профессионализм судей и знаю, что они стараются изо всех сил, когда наступает момент сомнения", – сказал ранее Пике.

В дисциплинарном регламенте RFEF за такие высказывания предусмотрена дисквалификация от четырех до 12 матчей или штраф от 600 до 3 тысяч евро.