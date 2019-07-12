​Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций по футболу

Сборная Туниса обыграла команду Мадагаскара со счетом 3:0 в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций по футболу, став последним полуфиналистом турнира, передаёт Report.

Голы в матче забили Ферджани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60) и Наим Слити (90+3). На 47-й минуте матча судья встречи отменил гол полузащитника команды Туниса Вахби Хазри, поскольку боковой арбитр установил положение вне игры. На 71-й минуте игрок Туниса Гайлен Шалали из-за травмы покинул поле, его заменил Мохаммед Дрэгер.

Таким образом, в полуфинале пройдут матчи Сенегал - Тунис и Алжир - Нигерия. Полуфинальные матчи первенства пройдут 14 июля. Встреча за третье место состоится 17 июля, финал - 19 июля.