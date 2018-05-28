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    Обнародован состав сборной Казахстана на матч против Азербайджана - СПИСОК

    Главный тренер Станимир Стоилов пригласил в сборную 24 футболистов

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Казахстан обнародовал состав на товарищескую встречу со сборной Азербайджана.

    Как сообщает Report, главный тренер Станимир Стоилов пригласил в сборную 24 футболистов, один из которых легионер.

    Вратари: Ненад Эрич ("Астана"), Владимир Плотников ("Кайрат");

    Защитники: Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Абзал Бейсебеков (все - "Астана"), Гафуржан Суюмбаев, Станислав Лунин, Ян Вороговский, Нуралы Алип (все - "Кайрат");

    Полузащитники: Серикжан Мужиков, Бахтиер Зайнутдинов (оба - "Астана"), Бауыржан Исламхан, Магомед Парагульгов, Исламбек Куат, Георгий Жуков (все - "Кайрат"), Максим Федин ("Тобол"), Еркебулан Тунгышбаев ("Ордабасы");

    Нападающие: Роман Муртазаев, Алексей Щеткин (оба - "Астана"), Вячеслав Швырев ("Кайрат"), Бауыржан Турысбек ("Тобол"), Еркебулан Сейдахмет ("Уфа", Россия).

    Напомним, что 1 июня сборная Казахстана будет на сборах в Астане. 

    Матч состоится 5 июня на стадионе "Astana Arena". Время начала встречи - 18:00 по бакинскому времени. 

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