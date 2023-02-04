Невесту Роналду могут оштрафовать за нарушение закона Саудовской Аравии

Джорджину Родригес, невесту португальского нападающего клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду, могут оштрафовать за нарушение закона Саудовской Аравии о приличии.

Джорджину Родригес, невесту португальского нападающего клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду, могут оштрафовать за нарушение закона Саудовской Аравии о приличии.

Как передает Report, об этом сообщает испанская газета Marca .

Причиной этого могут стать слишком открытые наряды, которые носит, пребывая в Саудовской Аравии, подруга футболиста. В частности, она появилась на публике в абайе с низким вырезом на груди и длинным разрезом, через который видно ее ноги.

В 2019 году в стране был принят закон о соблюдении общественного приличия. Рекомендуется носить в общественных местах свободную одежду, которая покрывает руки до локтя и ноги до лодыжек.

Нарушители закона обязаны заплатить штраф. В случае первого проступка он составляет 100 риалов (примерно €25). Если закон будет нарушен еще раз, придется заплатить 200 риалов (€50).

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также отмечалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.