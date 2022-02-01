"Нефтчи" заплатил за бразильского нападающего 90 тыс. евро

Обнародована сумма, выплаченная "Нефтчи" бразильскому клубу "Интернационал" за нового игрока Гильерме Пато.

Обнародована сумма, выплаченная "Нефтчи" бразильскому клубу "Интернационал" за нового игрока Гильерме Пато.

Как передает Report со ссылкой на издание Ndmais, клуб заплатил за 21-летнего нападающего 90 тыс. евро.

Представитель Порто Алегри заработал в январе 27 млн евро от продажи футболистов.

"Черно-белые" 21 января подписали с Пато контракт на 2,5 года.

Воспитанник "Интернационала" Гильерме Пато в сезоне 2020/2021 на арендной основе выступал за "Понте Прета", во второй половине 2021 года - за "Куяба".