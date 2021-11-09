Названы судьи на матч Азербайджан - Люксембург

Названы судейские назначения на матч между сборными Азербайджана и Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

Названы судейские назначения на матч между сборными Азербайджана и Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

Как передает Report, встречу доверили австрийской судейской бригаде.

Главному судье Мануэлю Шуттенгруберу помогут боковые судьи Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер и четвертый судья Юлиан Вайнбергер. Видео-помощниками назначены Харальд Лехнер и Себастьян Гисхамер.

Серб Милан Карачич выступит как судья-инспектор, украинец Юрий Барбаш – представитель ФИФА.

Матч Азербайджан-Люксембург состоится 11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и стартует в 21:00.