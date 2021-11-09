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Названы судьи на матч Азербайджан - Люксембург

Названы судьи на матч Азербайджан - Люксембург Названы судейские назначения на матч между сборными Азербайджана и Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата мира.
Футбол
9 ноября 2021 г. 15:00
Названы судьи на матч Азербайджан - Люксембург

Названы судейские назначения на матч между сборными Азербайджана и Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

Как передает Report, встречу доверили австрийской судейской бригаде.

Главному судье Мануэлю Шуттенгруберу помогут боковые судьи Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер и четвертый судья Юлиан Вайнбергер. Видео-помощниками назначены Харальд Лехнер и Себастьян Гисхамер.

Серб Милан Карачич выступит как судья-инспектор, украинец Юрий Барбаш – представитель ФИФА.

Матч Азербайджан-Люксембург состоится 11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и стартует в 21:00.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan - Lüksemburq matçının hakimləri açıqlanıb

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