Назначен новый главный тренер "Челси" - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подписал контракт с "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт лондонского клуба, соглашение будет рассчитано на три года. 59-летний специалист сменил на этом посту Антонио Конте.

Напомним, что накануне "Челси" объявил об увольнении с поста главного тренера Антонио Конте, который возглавил команду в 2016 году. В сезоне-2016/17 Конте с "Челси" добился победы в английской Премьер-лиге, а ещё через год выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне чемпионата страны клуб занял пятое место.