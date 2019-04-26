На II Евроиграх Азербайджан представит еще один каратист

На предстоящих в Минске II Европейских играх Азербайджан представит еще один каратист.

Как сообщает Report, согласно принятому Европейской федерацией каратэ (EKF) в связи с играми решению, Рафиз Гасанов (67 кг) включен в число 8 спортсменов, которые будут бороться в его весовой категории.

На II Европейских играх, где в 15 видах спорта будут бороться свыше 4 000 спортсменов из 50 стран, нашу страну представят 7 каратистов. Это - Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг), Рафаэль Агаев (75 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг), Роман Гейдаров (ката), а также Нурана Алиева (50 кг) и Ирина Зарецка (68 кг) .

Отметим, что II Европейские игры пройдут 1-30 июня. Соревнования по каратэ пройдут 29-30 июня на стадионе Чижовка-Арена в Минске.