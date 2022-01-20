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Месси не включен в заявку сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022

Месси не включен в заявку сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022 Футболист французского клуба "ПСЖ" Лионель Месси не включен в заявку сборной Аргентины на предстоящие в январе и феврале игры отборочного этапа ЧМ-2022.
Футбол
20 января 2022 г. 09:47
Месси не включен в заявку сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022

Футболист французского клуба "ПСЖ" Лионель Месси не включен в заявку сборной Аргентины на предстоящие в январе и феврале игры отборочного этапа ЧМ-2022.

Как передает Report, главный тренер сборной Лионель Скалони не отправил 35-летнему нападающему приглашение в сборную из-за недавно перенесенного коронавируса.

Клуб "ПСЖ" 2 января сообщил о положительном результате теста на COVID-19 Лионеля Месси. 5 января было объявлено, что футболист выздоровел. Форвард лишь 18 января вернулся к тренировкам в составе "ПСЖ" после перенесенного коронавируса.

Сборная Аргентины уже обеспечила себе выход на ЧМ-2022. Команде предстоит сыграть на выезде со сборной Чили (27 января) и на домашнем матче с командой Колумбии (1 февраля).

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Версия на азербайджанском языке ФотоMessi Argentina yığmasına çağırılmayıb

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