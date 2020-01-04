"​Манчестер Сити" вышел в 1/16 Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" принимал клуб четвертого по значимости дивизиона страны "Порт Вейл".

Как передает Report. встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Уже на 19-й минуте матча счет был открыт — отличился украинский легионер хозяев Александр Зинченко. Гости сравняли счет на 35-й минуте матча, однако к перерыву все же проигрывали - отличился Серхио Агуэро.

Во втором тайме забивал только "Манчестер Сити" - на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.