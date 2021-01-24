"Манчестер Сити" одержал волевую победу в Кубке Англии

"Манчестер Сити" обыграл в гостях "Челтенхэм" со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

"Манчестер Сити" обыграл в гостях "Челтенхэм" со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "Челтенхэм" представляет четвертый по силе дивизион страны.

В составе хозяев гол забил Элфи Мэй (59-я минута). Команде из Манчестера победу принесли голы в концовке Фила Фодена (81), Габриэла Жезуса (85) и Феррана Торреса (90+4).

Матч был прерван перед перерывом из-за фейерверков около стадиона.

"Манчестер Сити" в следующем раунде встретится с "Суонси", который выступает во втором по силе дивизионе Англии.