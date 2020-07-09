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"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 34-го тура английской Премьер-Лиги
Футбол
9 июля 2020 г. 01:53
Ливерпуль обыграл Брайтон в АПЛ

В матче 34-го тура английской Премьер-Лиги "Брайтон энд Хоув Альбион" принимал "Ливерпуль". Встреча прошла на стадионе "Фалмер — Зе Амекс" в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей со счётом 3:1, передает Report.

На 6-й минуте счёт открыл нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Через 2 минуты полузащитник Джордан Хендерсон упрочил преимущество мерсисайдской команды в счёте, забив после передачи Салаха. В конце первого тайма, на 45-й минуте, форвард "Брайтона" Леандро Троссард сократил отставание от "Ливерпуля". На 76-й минуте Салах оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

"Ливерпуль" набрал 92 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, мерсисайдцы досрочно оформили чемпионский титул. "Брайтон" (36) — на 15-м месте.

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