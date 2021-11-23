ЛЧ: «Бавария» минимально обыграло киевское «Динамо»

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария».

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария».

Как передает Report, противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Счёт в матче после удара через себя на 14-й минуте открыл форвард «Баварии» Роберт Левандовски. На 42-й минуте Кингсли Коман укрепил преимущество гостей. Полузащитник киевлян Денис Гармаш на 70-й минуте забил последний гол, установив итоговый счёт в матч – 2:1.

Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 5 матчах турнира набрали 15 очков, выиграв все игры. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх ЛЧ набрали 6 очков. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы, набрав одно очко в рамках Лиги чемпионов.