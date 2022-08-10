Лауренциу Регекампф: В Австрию приехали за победой

«Мы выиграли первую встречу. Сюда приехали, чтобы повторить успех. Знаем, что нас ждет сложный матч. Соперник лучше подготовится к этой игре, так как играет дома».

"Мы выиграли первую встречу. Сюда приехали, чтобы повторить успех. Знаем, что нас ждет сложный матч. Соперник лучше подготовится к этой игре, так как играет дома".

Как сообщает командированный в Вену сотрудник Report, об этом перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против команды "Рапид" из Австрии заявил на пресс-конференции главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф.

46-летний специалист сказал, что они готовы к матчу: "Рапид" - серьезный соперник. Мы приехали в Вену не для удержания бакинского счета. Уважаем соперника, но намерены его победить".

Отметим, что поединок, который состоится 11 июля, начнется в 22:30 по бакинскому времени. "Нефтчи" выиграл первый матч со счетом 2:1.