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Лауренциу Регекампф: В Австрию приехали за победой

Лауренциу Регекампф: В Австрию приехали за победой «Мы выиграли первую встречу. Сюда приехали, чтобы повторить успех. Знаем, что нас ждет сложный матч. Соперник лучше подготовится к этой игре, так как играет дома».
Футбол
10 августа 2022 г. 21:24
Лауренциу Регекампф: В Австрию приехали за победой

"Мы выиграли первую встречу. Сюда приехали, чтобы повторить успех. Знаем, что нас ждет сложный матч. Соперник лучше подготовится к этой игре, так как играет дома".

Как сообщает командированный в Вену сотрудник Report, об этом перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против команды "Рапид" из Австрии заявил на пресс-конференции главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф.

46-летний специалист сказал, что они готовы к матчу: "Рапид" - серьезный соперник. Мы приехали в Вену не для удержания бакинского счета. Уважаем соперника, но намерены его победить".

Отметим, что поединок, который состоится 11 июля, начнется в 22:30 по бакинскому времени. "Нефтчи" выиграл первый матч со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Laurentsiu Regekampf: "Avstriyaya qələbə üçün gəlmişik"

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