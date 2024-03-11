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Команда "Сабах" U-9 приняла участие в международном турнире в Минске

Команда "Сабах" U-9 приняла участие в международном турнире в Минске В Минске прошел международный мини-турнир по футболу среди детских команд (U-9).
Футбол
11 марта 2024 г. 21:50
Команда Сабах U-9 приняла участие в международном турнире в Минске

В Минске прошел международный мини-турнир по футболу среди детских команд (U-9).

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба бакинского клуба.

Так, на турнире выступила и детская команда азербайджанского "Сабаха", которая в группе А одолела местные БАТЭ (5:4), "Старт" (4:0), но проиграла "Минску" (0:3) и российскому "Зениту" (0:2), тем самым заняв третье место в квартете.

Затем наши футболисты также уступили в борьбе за 9-12 места российскому "Нижнему Новгороду" (0:3) и белорусской "Волге Брест" (2:4).

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Версия на азербайджанском языке Фото"Sabah"ın U-9 komandası Minskdə beynəlxalq turnirdə iştirak edib

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