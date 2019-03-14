Клуб "Сабаил" ведет переговоры с Майклом Эссьеном

Клуб "Сабаил" ведет переговоры со всемирно известным Майклом Эссьеном для включения в свои ряды.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, полузащитник, забивший в 58 играх в составе сборной Ганы 9 голов, сейчас находится в статусе свободного агента.

Эссьен начал профессиональную карьеру во французском "Бастия", но на большее количество игр вышел в составе клуба "Челси". 37-летний полузащитник забил 19 голов в форме "Челси" на 168 играх. Он также защищал честь испанской команды "Реал Мадрид" и итальянской команды "Милан".

Отметим, что Майкл Эссьен в начале марта посетил Азербайджан для участия во встрече "Баку 2019: Звездный финал", посвященный финальному матчу Лиги Европы.