"Кешля" приобрела украинского футболиста

Футбольный клуб "Кешля", который представит Азербайджан в Лиге Европы, осуществил очередной трансфер

Футбольный клуб "Кешля", который представит Азербайджан в Лиге Европы, осуществил очередной трансфер.

Об этом Report сообщил главный тренер клуба Тарлан Ахмедов.

49-летний специалист сообщил о трансфере украинского полузащитника Дмитрия Клеца.

"Футболист, последним клубом которого были львовские "Карпаты", уже прибыл в Баку. Он игрок правого фланга, но также может действовать как плеймейкер и создать тандем с опорным полузащитником Джоном Камарой".

Отметим, что 24-летний Клеца всю профессиональную карьеру провел в "Карпатах". Он выступал за этот клуб с 2013 года, проведя 101 игру и забив один гол.

Отметим, что это первый легионер, приобретенный "Кешлей" в этом межсезонье. До этого бронзовый призер премьер-лиги приобрел только местных футболистов.