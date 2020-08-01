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"Кешля" приобрела украинского футболиста

"Кешля" приобрела украинского футболиста Футбольный клуб "Кешля", который представит Азербайджан в Лиге Европы, осуществил очередной трансфер
Футбол
1 августа 2020 г. 22:18
Кешля приобрела украинского футболиста

Футбольный клуб "Кешля", который представит Азербайджан в Лиге Европы, осуществил очередной трансфер.

Об этом Report сообщил главный тренер клуба Тарлан Ахмедов.

49-летний специалист сообщил о трансфере украинского полузащитника Дмитрия Клеца.

"Футболист, последним клубом которого были львовские "Карпаты", уже прибыл в Баку. Он игрок правого фланга, но также может действовать как плеймейкер и создать тандем с опорным полузащитником Джоном Камарой". 

Отметим, что 24-летний Клеца всю профессиональную карьеру провел в "Карпатах". Он выступал за этот клуб с 2013 года, проведя 101 игру и забив один гол.

Отметим, что это первый легионер, приобретенный "Кешлей" в этом межсезонье. До этого бронзовый призер премьер-лиги приобрел только местных футболистов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Keşlə" ukraynalı futbolçunu transfer etdi

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