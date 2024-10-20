Карло Анчелотти вошел в историю испанской Ла Лиги

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти стал первым итальянским специалистом, который провел 200 матчей в Ла Лиге.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти стал первым итальянским специалистом, который провел 200 матчей в Ла Лиге.

Как передает Report, 65-летний тренер достиг этого показателя в матче 10-го тура чемпионата страны против "Сельты".

В то же время он вошел в историю как второй специалист после бывшего главного тренера "королевского клуба" Мигеля Муньоса (424 матча), который провел наибольшее количество матчей с мадридской командой.

Отметим, что "Реал" занимает второе место в Ла Лиге с 24 очками.