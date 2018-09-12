Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Испанский специалист Хосе Антонио Камачо отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Габона по футболу

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, во вторник сборная Габона потерпела поражение от команды Замбии (0:1) в товарищеском матче.

Камачо возглавлял сборную Габона с 2016 года. В 17 матчах под руководством 63-летнего бывшего тренера мадридского "Реала" футболисты габонской команды одержали только две победы при восьми ничьих и семи поражениях.