Испания и Швеция сыграли вничью в матче Евро-2020

Сборные Испании и Швеции не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сборные Испании и Швеции не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча, проходившая в испанской Севилье, завершилась со счетом 0:0.

Этот матч стал первым на турнире, в котором команды не забили ни одного мяча.

Испания и Швеция выступают в группе E, где также играют сборные Словакии и Польши, в матче которых сильнее оказалась словацкая команда (2:1). Таким образом, в группе лидирует Словакия (3 очка); второе и третье место делят Испания и Швеция, набравшие по одному очку; замыкает таблицу группы Польша, которая не набрала очков.