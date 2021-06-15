О нас
Report Georgia
Аудио новости

Испания и Швеция сыграли вничью в матче Евро-2020

Испания и Швеция сыграли вничью в матче Евро-2020 Сборные Испании и Швеции не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
15 июня 2021 г. 01:23
Испания и Швеция сыграли вничью в матче Евро-2020

Сборные Испании и Швеции не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча, проходившая в испанской Севилье, завершилась со счетом 0:0.

Этот матч стал первым на турнире, в котором команды не забили ни одного мяча.

Испания и Швеция выступают в группе E, где также играют сборные Словакии и Польши, в матче которых сильнее оказалась словацкая команда (2:1). Таким образом, в группе лидирует Словакия (3 очка); второе и третье место делят Испания и Швеция, набравшие по одному очку; замыкает таблицу группы Польша, которая не набрала очков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: İspaniya İsveçi məğlub edə bilmədi

Самое читаемое

Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
8 июня 2021 г. 20:53
Создается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
ФотоСоздается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
11 июня 2021 г. 12:12
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
11 июня 2021 г. 16:25
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
10 июня 2021 г. 23:01
Премьер-министр: Грузия готова к делимитации границы с Азербайджаном
Премьер-министр: Грузия готова к делимитации границы с Азербайджаном
8 июня 2021 г. 19:25
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
12 июня 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi