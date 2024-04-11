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Хуммельс отыграл 500 матчей в составе "Боруссии"

Хуммельс отыграл 500 матчей в составе "Боруссии" Для Матса Хуммельса матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов оказался особенным. Защитник "Боруссии" отыграл 500-ю встречу за дортмундскую команду, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. Но накануне вечером "шмели" разочаровали поклонников. Они
Футбол
11 апреля 2024 г. 11:55
Хуммельс отыграл 500 матчей в составе Боруссии

Для Матса Хуммельса матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов оказался особенным. Защитник "Боруссии" отыграл 500-ю встречу за дортмундскую команду, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Но накануне вечером "шмели" разочаровали поклонников. Они проиграли в Мадриде 1:2.

35-летний Хуммельс уступает по количеству матчей в составе "Боруссии" лишь бывшему полузащитнику Михаэлю Цорку (572). В нынешнем сезоне футболист в 32-х встречах отличился тремя голами.

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Версия на азербайджанском языке Mats Hummels Dortmund "Borussiya"sında 500-cü oyununu keçirib

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