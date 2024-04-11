Хуммельс отыграл 500 матчей в составе "Боруссии"

Хуммельс отыграл 500 матчей в составе "Боруссии"

Для Матса Хуммельса матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов оказался особенным. Защитник "Боруссии" отыграл 500-ю встречу за дортмундскую команду, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. Но накануне вечером "шмели" разочаровали поклонников. Они

https://static.report.az/photo/5567e619-3dd9-3dc9-8001-9b8a3805a281.jpg https://static.report.az/photo/5567e619-3dd9-3dc9-8001-9b8a3805a281.jpg

Для Матса Хуммельса матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов оказался особенным. Защитник "Боруссии" отыграл 500-ю встречу за дортмундскую команду, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.



Но накануне вечером "шмели" разочаровали поклонников. Они проиграли в Мадриде 1:2.



35-летний Хуммельс уступает по количеству матчей в составе "Боруссии" лишь бывшему полузащитнику Михаэлю Цорку (572). В нынешнем сезоне футболист в 32-х встречах отличился тремя голами. Подпишитесь на наш Telegram канал