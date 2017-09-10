"Хоффенхайм" нанёс "Баварии" первое поражение в Бундеслиге

10 сентября, 2017 02:39

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ «Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги. Как передает Report, встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мюнхенцы впервые потеряли очки в турнире. На 27-й минуте Марк Ут открыл счет, голевую передачу отдал Андрей Крамарич. В дебюте второго тайма Марк Ут оформил дубль, передачей отметился Стивен Цубер. «Хоффенхайм» с семью очками занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» (6 очков) идёт пятой. Германия - Бундеслига. 3-й тур Хоффенхайм – Бавария - 2:0 Германия - Бундеслига. 3-й тур Голы: 1:0 – Ут – 27, 2:0 – Ут – 51

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