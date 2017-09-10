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    "Хоффенхайм" нанёс "Баварии" первое поражение в Бундеслиге

    Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ «Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.

    Как передает Report, встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    Мюнхенцы впервые потеряли очки в турнире.

    На 27-й минуте Марк Ут открыл счет, голевую передачу отдал Андрей Крамарич. В дебюте второго тайма Марк Ут оформил дубль, передачей отметился Стивен Цубер.

    «Хоффенхайм» с семью очками занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» (6 очков) идёт пятой.

    Германия - Бундеслига. 3-й тур

    Хоффенхайм – Бавария - 2:0

    Германия - Бундеслига. 3-й тур

    Голы: 1:0 – Ут – 27, 2:0 – Ут – 51

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