​"Хазар-Лянкяран" отстраняет всех опытных игроков

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Клуб "Хазар-Лянкяран" принял решение отстранить всех опытных игроков.

Как сообщает Report, об этом стало известно на встрече руководства клуба с членами команды.

Членам команды сообщили, что после завершения первой половины сезона высокооплачиваемые игроки будут удалены из состава. Всем им рекомендовано искать себе новые клубы. Руководство объяснило этот шаг финансовыми трудностями.

Защитник Расим Рамалданов уже попрощался с командой. В ближайшие дни команду покинут и другие опытные игроки, в том числе Рахид Амиргулиев. Во второй половине сезона в составе "Хазар-Лянкяран" будут выступать только молодые игроки. Учебно-тренировочные сборы клуба за рубежом, скорее всего, также не состоятся. Однако Юнис Гусейнов принял решение остаться на посту главного тренера.

Отметим, что после 13 туров "Хазар-Лянкяран" с 12 очками занял 8-ю ступень Премьер-лиги Азербайджана. Сегодня клуб встретится с "Зиря".