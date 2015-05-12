​"Хазар-Лянкяран" наказан из-за Юниса Гусейнова

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал клуб "Хазар-Лянкяран".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, причина связана с неучастием главного тренера команды Юниса Гусейнова на пресс-конференции, прошедшей после матча с командой "Карабах" во время XXXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Комитет оштрафовал лянкяранский клуб на 1 000 манатов. Хотя в протоколе игры отмечалось имя Ю.Гусейнова, к журналистам вышел Эльбрус Мамедов.

Отметим, что матч "Хазар-Лянкяран" - "Карабах" завершился ничьей - 1:1.