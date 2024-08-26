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Хамес Родригес подписал контракт с испанским клубом

Хамес Родригес подписал контракт с испанским клубом Мадридский "Райо Вальекано" официально объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом.
Футбол
26 августа 2024 г. 19:17
Хамес Родригес подписал контракт с испанским клубом

Мадридский "Райо Вальекано" официально объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Клуб подписал звездного игрока в самый особенный сезон, когда он празднует 100-летие своей истории, храбрости, мужества и благородства. Хамес олицетворяет ценности клуба и уверяет, что у него есть желание мечтать и совершать великие дела. Это твой дом, добро пожаловать, Хамес", - говорится в заявлении.

Напомним, последний сезон 33-летний полузащитник провел в бразильском "Сан-Паулу", с которым расторг контракт в начале августа, мотивируя свое решение желанием вернуться в Европу и играть на высоком уровне. Ранее Хамес Родригес выступал за мадридский "Реал" в Испании.

Родригес был назван лучшим игроком прошедшего этим летом Кубка Америки - 2024, на котором Колумбия вышла в финал, где уступила Аргентине (0:1).

Отметим, что колумбиец забил 2 гола в 18 матчах бразильской Серии А в сезоне 2023/2024.


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Версия на английском языке Colombia forward Rodriguez returns to La Liga with Rayo Vallecano
Версия на азербайджанском языке Xames Rodriges İspaniya klubu ilə müqavilə bağlayıb

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