Хамес Родригес подписал контракт с испанским клубом

Мадридский "Райо Вальекано" официально объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом.

Мадридский "Райо Вальекано" официально объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Клуб подписал звездного игрока в самый особенный сезон, когда он празднует 100-летие своей истории, храбрости, мужества и благородства. Хамес олицетворяет ценности клуба и уверяет, что у него есть желание мечтать и совершать великие дела. Это твой дом, добро пожаловать, Хамес", - говорится в заявлении.

Напомним, последний сезон 33-летний полузащитник провел в бразильском "Сан-Паулу", с которым расторг контракт в начале августа, мотивируя свое решение желанием вернуться в Европу и играть на высоком уровне. Ранее Хамес Родригес выступал за мадридский "Реал" в Испании.

Родригес был назван лучшим игроком прошедшего этим летом Кубка Америки - 2024, на котором Колумбия вышла в финал, где уступила Аргентине (0:1).

Отметим, что колумбиец забил 2 гола в 18 матчах бразильской Серии А в сезоне 2023/2024.



