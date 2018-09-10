Гурбан Гурбанов: Мы приехали побеждать

Та-Кали. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Мы знаем, что это очень важный визит. Эта игра очень важна как для нас, так и для соперника. Я посмотрел игру Фарерские острова – Мальта (3:1). Мальтийцы не заслуживали поражения. У нас было не так много времени для подготовки к игре. Но я верю в своих игроков".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов.

"Стиль игры Косово и Мальты отличается. Я никогда не выделяю того или иного игрока. У соперника много скоростных футболистов. Ни одна команда не хочет проигрывать.

Мы приехали на Мальту за победой. Хотя в футболе бывают и незапланированные результаты. Мы сделаем все возможное для победы", - сказал азербайджанский специалист.