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    "Галатасарай" в 21-й раз в истории стал чемпионом Турции

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Галатасарай" на выезде обыграл "Гёзтепе" (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Турции и выиграл турнир.

    Как сообщает Report, единственным голом в составе гостей отметился французский нападающий Бафетимби Гомис, реализовавший пенальти.

    "Галатасарай" набрал 72 очка и на три балла опередил "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир" в итоговой турнирной таблице турецкого чемпионата. 

    Команда Фатиха Терима улучшила рекорд по чемпионским титулам, выиграв внутреннее первенство в 21-й раз в истории. 

    У "Фенербахче" 19 титулов, у "Бешикташа" — 15.

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