"Галатасарай" в 21-й раз в истории стал чемпионом Турции

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Галатасарай" на выезде обыграл "Гёзтепе" (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Турции и выиграл турнир.

Как сообщает Report, единственным голом в составе гостей отметился французский нападающий Бафетимби Гомис, реализовавший пенальти.

"Галатасарай" набрал 72 очка и на три балла опередил "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир" в итоговой турнирной таблице турецкого чемпионата.

Команда Фатиха Терима улучшила рекорд по чемпионским титулам, выиграв внутреннее первенство в 21-й раз в истории.

У "Фенербахче" 19 титулов, у "Бешикташа" — 15.