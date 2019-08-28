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Футбольный матч в Бразилии прервали из-за дыма от горящей Амазонии - ВИДЕО

​Футбольный матч в Бразилии прервали из-за дыма от горящей Амазонии

В Бразилии был прерван футбольный поединок из-за дыма от горящих тропических лесов в Амазонии.

Как передает Report, он окутал весь стадион, в результате чего арбитр принял решение остановить встречу.

Пожар в дождевых лесах Амазонии полыхает уже три недели. Многие звёзды спорта и общественные деятели призывали власти региона к борьбе со стихийным бедствием. В некоторых штатах Бразилии объявлено чрезвычайное положение. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал лесные пожары международным кризисом.

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