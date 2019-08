Футбольный матч в Бразилии прервали из-за дыма от горящей Амазонии - ВИДЕО

В Бразилии был прерван футбольный поединок из-за дыма от горящих тропических лесов в Амазонии.

Как передает Report, он окутал весь стадион, в результате чего арбитр принял решение остановить встречу.

Пожар в дождевых лесах Амазонии полыхает уже три недели. Многие звёзды спорта и общественные деятели призывали власти региона к борьбе со стихийным бедствием. В некоторых штатах Бразилии объявлено чрезвычайное положение. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал лесные пожары международным кризисом.

A Brazilian football match being played on the edge of the Amazon rainforest had to be stopped as smoke engulfed the whole stadium. pic.twitter.com/pP6kuJHqYe