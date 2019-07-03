Футболиста "Реал Мадрида" лишили водительских прав

Футболиста испанского "Реал Мадрида" Марсело лишили водительских прав.

Как сообщает Report со ссылкой на O Globo, причиной послужил отказ пройти проверку на алкоголь.

31-летний футболист был задержан полицией Рио-де-Жанейро, где вместе с семьёй проводит отпуск.

Правоохранители заподозрили, что спортсмен находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили ему пройти тест. Защитник отказался, в связи с чем был вынужден заплатить штраф в размере 675 евро. Позднее местные власти лишили его водительских прав на один год.

Отметим, что по решению главного тренера сборной Тите, бразильский футболист не участвует в Кубке Америки. Марсело надевает форму "Реал Мадрида" с 2007 года.