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    Футболист сборной Турции перешел в английский клуб

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Английский клуб "Лестер Сити" вовлек в свой состав футболиста сборной Турции и "Фрайбурга" (Германия) Чаглара Сеюнджю. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, английская команда заплатила клубу за 22-летнего защитника 19 млн фунтов стерлингов. 

    Сеюнджю заключил с новым клубом 5-летний контракт. 

    Что касается турецкого клуба "Алтынорду", он заработает от этого трансфера 40 млн лир.  

    Отметим, что Сеюнджю является воспитанником "Алтынорду". В 2016 году он перешел в "Фрайбург" в обмен на 2,65 млн евро.

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