Футболист "Манчестер Юнайтед" подвергся оскорблениям на расовой почве

Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, инцидент произошел после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной".

На встрече "МЮ" проиграл на выезде "Барселоне" (0:3).

В социальной сети Twitter появилось множество сообщений от болельщиков "МЮ", адресованных Янгу, в которых фанаты оскорбляли игрока, акцентируя внимание, в том числе на цвет его кожи.

В "Манчестер Юнайтед" заявили, что резко осуждают подобное поведение в социальных сетях и ведут работу по установлению личностей тех, кто оскорблял Янга, и применению к ним санкций.

Отметим, что проигравший в данном матче сопернику "Манчестер Юнайтед" (0:1) распрощался с турниром.