Футболист "Аякса" через год вышел из комы

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Футболист голландского "Аякса" Абдельхак Нури пришёл в себя после годичной комы.

Как сообщает Report со ссылкой на портал So Foot, об этом заявил брат 21-летнего полузащитника Абдеррахим Нури.

Отметим, что юный футболист потерял сознание во время матча с немецким "Вердером" 8 июля 2017 года. Игрока доставили в больницу, где у него диагностировали сердечную аритмию с необратимыми последствиями для головного мозга. По этой причине футболист впал в кому.