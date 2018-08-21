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    Футболист "Аякса" через год вышел из комы

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Футболист голландского "Аякса" Абдельхак Нури пришёл в себя после годичной комы.

    Как сообщает Report со ссылкой на портал So Foot, об этом заявил брат 21-летнего полузащитника Абдеррахим Нури. 

    Отметим, что юный футболист потерял сознание во время матча с немецким "Вердером" 8 июля 2017 года. Игрока доставили в больницу, где у него диагностировали сердечную аритмию с необратимыми последствиями для головного мозга. По этой причине футболист впал в кому.

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