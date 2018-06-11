ФИФА обнародовала новую систему подсчета рейтинга национальных команд

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новую систему составления рейтинга национальных команд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, обновленный рейтинг будет применяться с июля.

При составлении нового списка будет учитываться значимость игры. Подсчеты будут вестись по ниже приведенным критериям:

- За товарищеский матч вне игрового окна – 5 очков;

- За товарищеский матч во время игрового окна – 10 очков;

- За игры в групповом этапе Лиге наций УЕФА – 15 очков;

- За игры в "плей-офф" и финале Лиге наций УЕФА - 25 очков;

- За отборочные игры финального этапа континентальных чемпионатов и чемпионата мира - 25 очков;

- За игры до 1/4 финального этапа континентальных чемпионатов - 35 очков;

- За игры после 1/4 финального этапа континентальных чемпионатов и за все игры Кубка конфедераций ФИФА – 40 очков;

- За игры до 1/4 финального этапа чемпионата мира – 50 очков;

- За игры после 1/4 финального этапа чемпионата мира – 60 очков;

В этих играх победа будет оцениваться в 1, ничья в 0,5, поражение – 0.

С другой стороны, ликвидируются межконтинентальные факторы. При нынешней версии за игры с командами из Европы, Южной Америки начисляется больше баллов, чем со сборными Африки, Северной и Центральной Америки, Азии, Океании.

Для принимающих сторон больших соревнований предусмотрен отдельный подсчет. Из-за неучастия в отборочном туре чемпионата мира сборная России спустилась на 70 ступень и с этим показателем превратилась в команду с самым низким рейтингом на мундиале.

Отметим, что сборная Азербайджана провела в июне 2 товарищеских матча. Команда во главе с Гурбном Гурбановым проиграла на выезде со счетом 0:3 Казахстану, но на своем поле обыграла сборную Латвии со счетом 3:1. В июньском рейтинге команда продвинулась на 21 ступень и находится на 105 позиции с 321 очками.