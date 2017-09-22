Фатих Терим требует от Федерации футбола Турции компенсацию в размере 3,5 млн евро

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Турции Фатих Терим сделал предупреждение местной футбольной федерации. Как сообщает Report, 64-летний специалист требует компенсации ввиду того, что был отстранен от занимаемой должности до завершения контракта.

В уведомлении, направленном Теримом посредством адвоката, он потребовал выплаты по контракту за один год.

Согласно подписанному с ним 15 ноября 2013 года 5-летнему контракту, годовой доход Терима составил 3,5 млн евро. Бонусы сюда не входят.

На встрече 26 июля между президентом Федерации футбола Турции Йылдырымом Демирореном и Фатихом Теримом была достигнута договоренность о выплате компенсации Териму в размере 3,5 млн евро за нарушение договора в одностороннем порядке. Однако опытный специалист подал иск из-за отсутствия какой-либо оплаты за прошедшие 2 месяца.

Отметим, что долг Фатиху Териму, оставшийся по контракту, равен 4,66 млн евро.