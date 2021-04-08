ЕВРО-2020: Определено допустимое количество болельщиков на матчи в Баку

На совместном заседании Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики и местного оргкомитета ЕВРО-2020 с учетом рекомендаций УЕФА и текущей пандемической ситуации в Баку было решено допускать 50% болельщиков на каждый матч.

На совместном заседании Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики и местного оргкомитета ЕВРО-2020 с учетом рекомендаций УЕФА и текущей пандемической ситуации в Баку было решено допускать 50% болельщиков на каждый матч.

Как сообщает Report, болельщики могут посетить матчи на Бакинском олимпийском стадионе (вместимость 68 700 зрителей) при условии проведения соответствующих процедур, связанных с COVID-19.

Это решение касается не только местных фанатов, но и иностранных граждан тех стран, сборные команды которых сыграют на чемпионате Европы (при условии соблюдения соответствующих требований для получения виз).

Вся необходимая информация по этому поводу передана в УЕФА. В ближайшее время общественность будет более подробно проинформирована о процедурах, применяемых к болельщикам для просмотра бакинских игр ЕВРО-2020.

Напомним, что в Баку пройдут три матча группы A и один четвертьфинал ЕВРО-2020.