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ЕВРО-2020: Определено допустимое количество болельщиков на матчи в Баку

ЕВРО-2020: Определено допустимое количество болельщиков на матчи в Баку На совместном заседании Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики и местного оргкомитета ЕВРО-2020 с учетом рекомендаций УЕФА и текущей пандемической ситуации в Баку было решено допускать 50% болельщиков на каждый матч.
Футбол
8 апреля 2021 г. 17:14
ЕВРО-2020: Определено допустимое количество болельщиков на матчи в Баку
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На совместном заседании Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики и местного оргкомитета ЕВРО-2020 с учетом рекомендаций УЕФА и текущей пандемической ситуации в Баку было решено допускать 50% болельщиков на каждый матч.

Как сообщает Report, болельщики могут посетить матчи на Бакинском олимпийском стадионе (вместимость 68 700 зрителей) при условии проведения соответствующих процедур, связанных с COVID-19.

Это решение касается не только местных фанатов, но и иностранных граждан тех стран, сборные команды которых сыграют на чемпионате Европы (при условии соблюдения соответствующих требований для получения виз).

Вся необходимая информация по этому поводу передана в УЕФА. В ближайшее время общественность будет более подробно проинформирована о процедурах, применяемых к болельщикам для просмотра бакинских игр ЕВРО-2020.

Напомним, что в Баку пройдут три матча группы A и один четвертьфинал ЕВРО-2020.

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Версия на английском языке UEFA EURO 2020: Acceptable number of fans for matches in Baku defined
Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bakıdakı oyunlara buraxılacaq azarkeş sayı açıqlandı

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