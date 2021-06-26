ЕВРО-2020: Какие сборные сыграют в Баку?

Сегодня стартует стадия 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся две встречи.
Первый матч дня пройдет между командами Уэльса и Дании. Встреча на стадионе "Йохан Кройф Арена" начнется в 20:00 по бакинскому времени. Функции арбитра исполнит Даниэль Зиберт из Германии. Победитель этой пары примет участие в матче четвертьфинале в Баку. Соперником выступит триумфатор противостояния Нидерланды-Чехия.
В последнем матче дня встретятся сборные Италии и Австрии. Матч пройдет на лондонской арене "Уэмбли" и начнется в 23:00. Игру будет судить англичанин Энтони Тейлор. Победитель противостояния получит в соперники победителя пары Бельгия-Португалия.
Чемпионат Европы
1/8 финала
20:00. Уэльс - Дания
Судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Амстердам, "Йохан Кройф Арена"
23:00. Италия - Австрия
Судья: Энтони Тейлор
Лондон, стадион "Уэмбли"