ЕВРО-2020: Какие сборные сыграют в Баку?

Сегодня стартует стадия 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу

Сегодня стартует стадия 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся две встречи.

Первый матч дня пройдет между командами Уэльса и Дании. Встреча на стадионе "Йохан Кройф Арена" начнется в 20:00 по бакинскому времени. Функции арбитра исполнит Даниэль Зиберт из Германии. Победитель этой пары примет участие в матче четвертьфинале в Баку. Соперником выступит триумфатор противостояния Нидерланды-Чехия.

В последнем матче дня встретятся сборные Италии и Австрии. Матч пройдет на лондонской арене "Уэмбли" и начнется в 23:00. Игру будет судить англичанин Энтони Тейлор. Победитель противостояния получит в соперники победителя пары Бельгия-Португалия.

Чемпионат Европы

1/8 финала

20:00. Уэльс - Дания

Судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

23:00. Италия - Австрия

Судья: Энтони Тейлор

Лондон, стадион "Уэмбли"