"Эспаньол" впервые за 27 лет победил "Реал", "Барселону" и "Атлетико" за сезон

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ «Эспаньол» в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле мадридский «Реал» — 1:0, забив победный мяч на 93-й минуте.

Как передает Report, в этом сезоне «попугаи» также одержали победы над «Барселоной» (1:0) в Кубке Испании и «Атлетико» (1:0) в чемпионате.

Таким образом, «Эспаньол» повторил свое же достижение сезона-1980/81, когда команда обыграла лидеров испанского чемпионата. Кроме того, впервые с сезона-1997/98 команда не проиграла ни одному из этих соперников на своем поле.

На данный момент «Эспаньол» занимает 13-е место в чемпионате Испании, сыграв на игру больше преследователей.