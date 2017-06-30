Эльхан Мамедов: Хорошее начало "Зиря" и "Интер" вызвало большую радость руководства АФФА

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов оценил первые матчи проведенные азербайджанскими командами "Интер" и "Зиря" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает Report, представитель национальной ассоциации выразил удовлетворение победами азербайджанских команд над люксенбургским "Дифферданж" на домашнем поле и сербской "Младость" в гостях.

Генеральный секретарь, в первую очередь, высоко оценил первую игру "Зиря" в Лиге Европы: "Игра прошла очень напряженно и интересно. Несмотря на то, что наша команда выступала в первый раз в результате настойчивости и профессионализма ей удалось добиться желаемого и воплотить в жизнь наши пожелания. Этот результат показал, что "Зиря" является хорошей командой, и наглядно подтвердил что в соответствии с условиями, созданными со стороны руководства они подготовились к игре на высоком уровне. Надеюсь, что эта команда в очередных встречах также добьется хороших результатов, и обогатит свою историю, начиная с первых матчей Лиги Европы".

Э. Мамедов также назвал победу "Интера" в гостях радостным результатом: "Несмотря на трудную ситуацию в последнее время по определенным причинам и на запрет на 2 периода трансфера, проведенная игра и результат нам по душе. Таким образом, хорошее начало наших команд на международных матчах вызвало большую радость руководства АФФА".

Отметим, что "Зиря", принимавшая команду Люксембурга "Дифферданж" на "Далга Арена", победила со счетом 2:0, "Интер" в гостях одержал победу над сербским клубом "Младость" со счетом 3:0.