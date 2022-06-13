Джанни Де Бьязи: Рад за игроков, они этого заслужили

"Наконец то одержали победу. Я счастлив, но не за себя, а за игроков. Так, как они этого заслужили. Мы сыграли 4 встречи за 11 дней. Это был сложный матч, но мы смогли в ней победить".

"Наконец-то одержали победу. Я счастлив, но не за себя, а за игроков. Они этого заслужили. Мы сыграли 4 встречи за 11 дней. Это был сложный матч, но смогли в ней победить".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи на пресс-конференции после матча 4-го тура группового этапа Национальной лиги УЕФА, в котором в Баку они обыграли сборную Беларуси со счетом 2:0.

66-летний специалист сказал, что лидерство в группе Казахстана не должно быть сюрпризом: "У них сезон продолжается. В многих странах сезон завершен, и это сказывается на физическом состоянии футболистов. Мы хорошо сыграли против Казахстана, но не смогли использовать голевые моменты. В итоге это дорого нам обошлось".

"Сегодня качество игры в нашем исполнении было хорошим. Хотелось бы отметить футболистов, вышедших во втором тайме. Особенно Джошгуна Диниева и Алексея Исаева. Было сложно собраться после матча со Словакией (0:1), но мы справились.

Эта победа не должна нас расслаблять. Надо продолжить начатое. Для вас важен результат, но мы подходим к этому комплексно. Что касается состава, который не меняем, то, чем больше ребята будут играть вместе, тем лучше. Это поможет развитию команды", - сказал наставник сборной Азербайджана.