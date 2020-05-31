​Дортмундская "Боруссия" выиграла в очередном матче Бундеслиги

"Боруссия" из Дортмунда на выезде разгромила "Падерборн" со счетом 6:1 в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе "Боруссии" отличились Торган Азар (54), Джейдон Санчо (57, 74, 90), Ашраф Хакими (85) и Марсель Шмельцер (89), который забил в матче чемпионата Германии впервые с сентября 2013 года. На 72-й минуте единственный гол "Падерборна" с пенальти забил бывший игрок "Боруссии" Уве Хюнемайер.

После забитых мячей Санчо и Хакими показали майки, на которых была размещена фраза с призывом к правосудию по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда полицейским Дереком Шовином, которое произошло в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) 25 мая. Из-за этого случая в некоторых городах США вспыхнули протесты, Шовин взят под стражу, ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Отметим, что в составе гостей игру пропустили из-за травм нападающий Эрлинг Холанд и выбывший до конца сезона Махмуд Дауд.