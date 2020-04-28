​Чемпионат Франции по футболу досрочно завершен

Сезон-2019/20 чемпионата Франции по футболу завершен досрочно.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса 13 марта. Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что крупные спортивные мероприятия не будут проводиться до сентября.

В заявлении федерация просит Лигу профессионального футбола, занимающуюся проведением чемпионата страны, как можно скорее предоставить информацию относительно спортивных итогов первенства Франции. Исполком FFF соберется в ближайшее время, чтобы обсудить условия для старта чемпионата в сезоне-2020/21.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные чемпионаты до 2 августа.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок после 28 из 38 туров.В таблице лидирует ПСЖ с 12-очковым отрывом.