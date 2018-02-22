Бывший нападающий "Кешлы" пожизненно дисквалифицирован из-за договорных матчей

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Бывший нападающий бакинского клуба "Кешля" Владимир Маковский пожизненно дисквалифицирован.

Как сообщает Report, причина связана с участием в договорных матчах, которые проходили в период, когда 41-летний специалист был тренером белорусской команды "Ислочь".

В связи с фактом Контрольно-дисциплинарный комитет и комитет по этическим вопросам Ассоциации "Белорусская федерация футбола" вынесла жесткие наказания.

Помимо Маковского, пожизненной дисквалификации подверглись 4 футболиста команды "Ошмяны-БГУФК", 2 игрока минского "Луча" и 1 спортсмен из "Гранита".

Бывший футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко ("Луч", Минск) объявлены "нежелательными лицами".

Наказанию в виде дисквалификации на 2 года подверглись четыре футболиста "Луча", 3 - "Ислоча", директор "Луча" Дмитрий Карповский, его коллега в "Ошмяны-БГУФК" Денис Жбанков, также бывший профессиональный футболист Дмитрий Макар и бывший арбитр Станислав Савицкий.

Отметим, что в 2005-2006 гг. Владимир Маковский и его брат-близнец Михаил Маковский играли в команде "Интер".

Хотя 16 февраля М.Маковский был назначен главным тренером "Молодечно", спустя 3 дня его отстранили с указанного поста из-за прихода на встречу с болельщиками и журналистами в нетрезвом состоянии.