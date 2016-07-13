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    ​Болельщики признали Озила лучшим игроком сборной Германии на чемпионате Европы

    Озил провел на чемпионате Европы шесть матчей, в которых на его счету один гол и одна голевая передача.

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Болельщики признали полузащитника Месута Озила лучшим футболистом сборной Германии на завершившемся чемпионате Европы по футболу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

    В голосовании на сайте DFB полузащитник английского "Арсенала" набрал 25,2% голосов. Второе место занял защитник "Баварии" Джером Боатенг (23,1%), третье - полузащитник испанского "Реала" Тони Кроос (18,9%).

    Озил провел на чемпионате Европы шесть матчей, в которых на его счету один гол и одна голевая передача.

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